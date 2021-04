De nieuwe maan van 12 april staat in Ram: wat betekent dit voor jou?

Op 12 april staat de nieuwe maan in Ram. Een nieuwe maan is altijd hét moment voor een verse start en dat is het nu des te meer, want dit is de eerste nieuwe maan van het astrologische jaar.

Deze periode word jij je aangemoedigd om een sprong in het diepe te wagen. De vraag is: durf je het?

De nieuwe maan brengt nieuwe verlangens en behoeftes met zich mee. Je zal het gevoel krijgen dat je je horizon wil verbreden en onafhankelijk wil zijn. Je krijgt steeds duidelijker voor ogen wat jouw eigen pad is. Het is dan ook het ideale moment om knopen door te hakken en ervoor te gaan.

Vrijheid en avontuur

Aan je energie zal het niet liggen: de nieuwe maan geeft je hiervan een boost. Het is alleen aan jou om de moed te verzamelen om het oude achter je te laten. Het gevoel van vrijheid en avontuur roept, maar ben je bereid om hiervoor schepen te verbranden?

De moed van een Ram

De onrust die je voelt wordt veroorzaakt doordat de maan in Ram staat. Rammen zijn ontzettend passievol, vurig en avontuurlijk. Ze komen snel in actie en laten zich in hun levenskeuzes maar weinig belemmeren door anderen. Ben jij iemand die zich juist graag laat leiden en zichzelf soms zelfs wegcijfert? Dan kan deze nieuwe maan enorme indruk op jou maken en je flink overvallen. Ook jij wil voor jezelf kiezen. Maar durf je jouw stabiele basis hiervoor op het spel te zetten? Dat kan een lastig dilemma voor je zijn.

Angsten

In deze periode kunnen er ook angsten naar boven komen, die je eerder hebt weggestopt. Misschien vind je het wel ontzettend moeilijk om de controle los te laten of durf je niet alleen te zijn. Ook dit is een kwestie van moed: durf je je angst recht in de ogen te kijken of kruip je het liefst weer in je comfort zone?

Ga ervoor

De nieuwe maan zorgt ervoor dat elke vezel in je lijf zegt dat je voor een nieuwe kans moet gaan. Ongeacht wat anderen vinden, ongeacht de angsten die hierbij naar boven komen. Het is nu of nooit. Misschien ga je wel voor een nieuwe kans op het werk of voor een nieuwe liefde. Of misschien gaat het juist om een vertrek, waardoor je voor jezelf kiest. Je keuze zal leiden tot meer vrijheid, onafhankelijkheid en je komt dichterbij jezelf.

Bron: Inspirerend leven. Beeld: Getty Images