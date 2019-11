Bewezen: er is een nieuwe manier om te zien of je mooi oud wordt

Als we ouder worden, krijgen we helaas allemaal rimpels. Toch ziet de ene vrouw er mooier en jonger uit dan de ander.

De een veroudert nu eenmaal sneller dan anderen. Maar hoe werkt dat precies?

Bloed

Volgens wetenschappers is er een nieuwe manier om te voorspellen of iemand mooi oud wordt. Dit heeft alles te maken met het feit dat gezichtsveroudering wordt bepaald door ons bloed. Dit blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Strathclyde, dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications.

Eeuwig jong

De wetenschappers verzamelden bloedstalen van 1191 mensen tussen de 56 en 84 jaar. Ongeveer 4 jaar later werden dezelfde mensen opnieuw opgeroepen en onderzocht. De onderzoekers analyseerden beide keren de moleculen in de bloedstalen om te kijken of er verschillen zitten in het bloed van mensen die sneller verouderen en de personen die eeuwig jong lijken te blijven.

Sneller rimpels

Hieruit blijkt dat er 12 stoffen in het metabolisme zitten die de mate en de snelheid van gezichtsveroudering lijken te bepalen. Als je alle 12 de stoffen in je bloed hebt zitten, kan dit betekenen dat je sneller ouder wordt. Maar ook dat je eerder en meer rimpels krijgt.

Chemo

De onderzoekers willen zich meer in het onderwerp gaan verdiepen en hopen binnenkort te kunnen voorspellen of iemand ‘mooi’ oud zal worden. Ze hopen dit zelfs bij twintigers en dertigers al te kunnen doen. Het is een heel belangrijk onderzoek, want mocht dit lukken, dan kan die kennis ook handig zijn om te achterhalen hoe een patiënt zal reageren op bepaalde intense behandelingen, zoals chemotherapie.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock