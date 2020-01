Dit gebeurt er met je lichaam als je begint aan een nieuwe sport

Wil jij aan een nieuwe sport beginnen? Dan ben je natuurlijk hartstikke goed bezig, maar de eerste paar keren zal het wel zwaar zijn. Dit is wat er allemaal met je lichaam gebeurt als je begint aan een nieuwe sport.

De kans is groot dat je misselijk gaat worden. Je bent immers begonnen met een nieuwe sport en wilt het zo goed mogelijk doen. Je vraagt dan al snel te veel van je lijf. Soms kan dat tot overgeven leiden. Dat is niet fijn, maar het is niet erg.

Hoe het kan dat je misselijk wordt door intensief sporten? De zuurgraad in lichaam stijgt omdat je koolstofdioxide en melkzuur opbouwt.



Dit kun je natuurlijk voorkomen. Zo is het handig om de eerste paar keren het iets rustiger te doen tijdens de training. Ga niet meteen over je eigen grenzen heen. Eet daarnaast 2 uur voor dat je gaat sporten wat kleine maaltijden.

Last van je buik

Het is al vervelend genoeg dat je misselijk kan zijn tijdens de eerste lessen, maar je buik kan ook echt even van slag zijn. Dat kan zelfs leiden tot diarree. Het is nog onbekend wat de directe oorzaak daarvan is, maar het gaat om een combinatie van de hoeveelheid zuurstof en de buikwand. Je buikwand trekt namelijk tijdens de bewegingen samen en tegelijkertijd gaat een een grote hoeveelheid zuurstof naar je spijsverteringskanaal gaat. Eet daarom even geen vezel- of vetrijke maaltijden voordat je gaat sporten, dat scheelt al een stuk!

Balans

Sta je niet helemaal stevig op je benen tijdens de eerste les? Dat is heel logisch. Niet alleen je spieren worden namelijk getraind, ook jouw hersenen. Omdat het de eerste keer is dat je de nieuwe sport probeert, zijn je hersenen en lichaam nog niet helemaal op elkaar ingespeeld. Dat maakt het lastig om je balans te houden. Maar omdat jouw brein de bewegingen gaat herkennen, zal het de volgende keer al stukken beter gaan.

Gewichtsschommeling

Of je nou begint met sporten omdat je wilt afvallen of omdat je fitter wil zijn, feit is dat je gewicht gaat schommelen als je aan een nieuwe sport begint. Het is zelfs mogelijk dat je eerst aankomt. Heel frustrerend, maar ook heel normaal.

Dit is geen spiermassa of lichaamsvet, maar vocht. Je lichaam houdt vocht vast als gevolg van een soort ontsteking. Dat klinkt heftiger dan het is; het is gewoon onderdeel van het herstelproces nadat je gesport hebt. Dit kun je niet voorkomen door middel van een trucje, maar zal in verloop van tijd zelf weggaan. Het is wel belangrijk om goed te blijven drinken.

Spierpijn.

En dan de dagen na het sporten: de spierpijn. Die gaat er komen. Meestal is de spierpijn op zijn heftigst op de tweede dag na het sporten. Of je nou staat, ligt of beweegt, die spierpijn voel je.

Je kunt er helaas niet met een wondermiddeltje vanaf komen, maar zorg voor actieve rust. Dat betekent dat je even niet moet sporten, maar blijf wel bewegen. Een hele dag op de bank zitten zal je spieren niet ten goede doen. Belangrijk: rek en strek zowel voor als na de sporten je spieren. Een warming-up en cooling down is heel belangrijk voor je spieren.

Klinkt misschien allemaal wel heftig, maar laat het je zeker niet tegen houden. Denk terug aan de reden waarom je wilde gaan sporten en houd je zelf daaraan vast. Want hoe vaker je sport, hoe beter je er in wordt.

Bron: HelloGiggles. Beeld: iStock