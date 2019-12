Nieuwe trend: blote voeten op de werkvloer

Is het wat voor jou? Je werkdag doorbrengen op blote voeten of op je sokken? Of word je bij het idee van de tenen van je collega’s al niet goed? Het kan zomaar zijn dat jij binnenkort met deze nieuwe werktrend te maken krijgt.

Trends waaien vaak over uit Amerika. Ook bij deze trend is dat het geval. In Silicon Valley, waar een heleboel techbedrijven zijn gevestigd, zijn ze hier namelijk mee begonnen. CEO’s laten hun medewerkers steeds vaker op sokken of blote voeten in de kantoorgebouwen rondlopen.

Eerdere trends

Deze trend komt niet helemaal uit de lucht vallen. In de loop der jaren gingen hier al een aantal veranderingen aan vooraf. Zo mochten werknemers steeds vaker in casual kleding naar kantoor komen, in plaats van in formele kleding. Ook kwamen er steeds meer faciliteiten die gericht zijn op het welzijn en de gezondheid van de medewerkers. Zo lieten ze in sommige kantoorgebouwen fitnessruimtes maken of zelfs massageruimtes en ruimtes waar medewerkers dutjes kunnen doen. Het op blote voeten lopen op de werkvloer lijkt nu de volgende stap te zijn.

Waarom?

Je vraagt je nu vast af waarom al die CEO’s dit op blote voeten lopen zo’n goed plan vinden. Natuurlijk is het zo dat je aan het einde van de dag veel minder vermoeide voeten hebt, wanneer je geen schoenen draagt dan wanneer je op hoge hakken of andere moeilijke schoenen moet lopen. Maar dat is niet eens de voornaamste reden. Deze trend is namelijk hoofdzakelijk in het leven geroepen omdat het een huiselijk gevoel geeft. Veel Amerikanen groeien op in gezinnen waar thuis de schoenen uit moeten. Dit vertrouwde gevoel zou goed zijn voor de werksfeer.

Hygiëne

Lijkt je dit nou he-le-maal niet hygiënisch? Dat schijnt dus wel mee te vallen. Volgens de San Francisco department of public health kan op blote voeten lopen op kantoor qua hygiëne prima. Buiten het feit dat jij waarschijnlijk niet geconfronteerd wil worden met de aanblik van de tenen van je collega’s, komt je gezondheid hiermee niet in gevaar.

Stinkvoeten

Bang dat je collega’s flauwvallen als jij je schoenen uittrekt? Met deze tip ben je zo van je stinkvoeten af.

Bron: Businessinsider. Beeld: iStock