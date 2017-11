Deze snack verovert de snackbars - en het is nog gezond ook

De meeste mensen gaan naar de snackbar voor een frietje mét, een kroket of frikandel speciaal. Nu heeft een cafetaria in Winterswijk een (relatief) gezonde nieuwe snack op de menukaart gezet: spruiten met spek op een stokje.

De snack heet Spruit 11. Het is “alle gekheid op een stokje,” schrijft Laurens Tenbergen op de Facebookpagina van zijn cafetaria. “Ik had het al een tijdje in gedachten, een snack met spruitjes. En afgelopen week lag er een grote zak met spruiten in de aanbieding in de supermarkt,” vertelt Tenbergen aan Omroep Gelderland.

Ideale recept

Laurens heeft net zo lang geëxperimenteerd tot hij uiteindelijk het ideale recept had. “Eerst heb ik de spruiten rauw gefrituurd. Dat was best oké. Maar de spruitjes zijn net iets lekkerder als ze eerst even kort gekookt worden,” zegt hij. Zelf vindt hij de snack heerlijk geworden, en ook op de Facebookpagina van cafetaria Het Pelkhuisje reageren de meeste mensen enthousiast.

Patat pepernoot

Het is niet de eerste keer dat Laurens Tenbergen met een bijzonder experiment komt. Eerder bedacht hij bijvoorbeeld de patat pepernoot (met stukjes frikandel), de berenhap super (met ui en frikandel), en de patat OKE (met gebakken ui, champignons, paprika, spek en pindasaus).

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Facebook Het Pelkhuisje