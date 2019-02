Hoe hoort het eigenlijk? Zó nies je op de juiste manier

We wassen elke dag een paar keer onze handen, poetsen onze tanden en kauwen netjes met de mond dicht. Maar uit recent onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten hoe ze op de juiste manier moeten niezen.



Hatsjoe

Natuurlijk: als je moet niezen, dan kun je daar vaak niks aan doen. Op een flinke niesbui zit je nooit te wachten. Maar het echte probleem zit ‘m in het feit dat veel mensen niet weten wáár ze moeten niezen. Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 13 procent denkt dat het prima is om gewoon in je handen te niezen.

Besmettingsgevaar

En dat is het dus eigenlijk helemaal niet. Elke nies brengt virussen en bacteriën met zich mee, die zich tot wel 20 meter verderop kunnen verspreiden. Diezelfde ziektekiemen verplaatsen zich ook van je vingers naar deurknoppen, bureaus en andere spullen. En daar kunnen ze urenlang actief blijven en andere mensen besmetten.

Optie twee

De oplossing: niezen in een zakdoek. Gooi deze daarna onmiddellijk weg en was je handen. Geen tissue in de buurt? Nies dan in je bovenmouw en was ook daarna alsnog je handen.

Het hooikoortsseizoen komt er straks weer aan. Dokter Rutger heeft alvast wat tips die wellicht helpen:

Bron: Goodhousekeeping. Beeld: iStock