Verkoudheidsklachten vallen onder de symptomen van corona. Zo ook niezen. Maar als je veel niest, betekent dat natuurlijk niet gelijk dat je corona hebt.

Niezen kent namelijk diverse oorzaken. Denk aan virussen en allergieën, maar ook sex en het epileren van je wenkbrauwen kunnen niezen veroorzaken. Wij hebben alle niesoorzaken die niets met corona te maken hebben voor je op een rij gezet.

Advertentie

Griep en verkoudheid

Zoals we inmiddels allemaal wel weten hebben het coronavirus, griep en verkoudheid veel overeenkomende symptomen. Niezen is daar een van. Bij griep en verkoudheid leidt irritatie aan de slijmvliezen in de neus en keel tot niezen. Lees hier hoe je het verschil tussen corona en verkoudheid herkent.