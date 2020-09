Het reguliere hooikoortsseizoen mag er dan bijna op zitten, dat betekent niet dat hooikoortspatiënten opgelucht kunnen ademhalen. Op sommige plekken duurt het hooikoortsseizoen langer door de bloei van een specifiek kruid.

Hierdoor is de kans groot dat je tóch nog last krijgt van ernstige klachten.

Sterk allergeen

De grote boosdoener is de bloei van de alsemambrosia. Eén ambrosiaplant is in staat om maar liefst 1,6 miljard pollen te produceren. Deze pollen kun een sterk allergeen produceren, waardoor iemand die er gevoelig voor is bij een concentratie van enkele pollen per kubieke meter lucht al last kan krijgen van ernstige klachten.