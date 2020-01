Libelle Legt Uit: zijn noise-cancelling koptelefoons schadelijk?

Het geluid van je koptelefoon op het maximale volume zetten, kan permanente gehoorbeschadiging veroorzaken. Daarom zijn er nu noise-cancelling koptelefoons die omgevingsgeluid blokken. Een geweldige uitvinding, maar is dit schadelijk voor je oren? Libelle zoekt het voor je uit.

Met noise-cancelling koptelefoons hoor je het lawaai om je heen niet meer. Er zijn 2 verschillende soorten: passief en actief. De nieuwere technologie is actieve noise-cancelling. Hierbij herkennen kleine microfoontjes aan de buitenkant van je koptelefoon omgevingsgeluiden die vervolgens worden weggefilterd. Ideaal als je bijvoorbeeld in het vliegtuig zit. Koen Crijns legt aan Radar uit: “Een noise-cancelling koptelefoon produceert het geluid van de omgeving nog een keer, maar dan andersom. Door het originele geluid te combineren met het nieuwe omgekeerde geluid, vlakt dat elkaar uit. In principe hoor je dan helemaal niets meer.’’ Er zijn zelfs koptelefoons die 95% van het omgevingsgeluid wegfilteren. Bij de meeste koptelefoons heb je de functie om noise-cancelling aan of uit te zetten.

Is het veilig?

Lisanne de Regt van VeiligheidNL vertelt dat actieve noise-cancelling koptelefoons niet schadelijk zijn, mits je het geluid niet te hard zet. “Wij raden deze koptelefoons juist aan omdat je hier het geluid niet zo hard hoeft te zetten. Je moet ‘m uiteraard niet in het verkeer gebruiken, dan kan-ie wel gevaarlijk zijn, omdat je je gehoor dan hard nodig hebt.”

Passieve noise-cancelling

De normale doorsnee-koptelefoons – in-ear en over-ear – zijn passief. Ze sluiten het oor of de gehoorgangen af, waardoor omgevingsgeluid wordt uitgesloten. Hierbij is bekend dat als je het geluid te hard zet, je een permanente gehoorbeschadiging kunt oplopen. “Zorg dat je altijd onder de 85 decibel blijft”, vertelt De Regt.

Goede koptelefoon

Waar kun je naar kijken als je een koptelefoon uitzoekt? “Ga voor een koptelefoon met een volumebegrenzer en een koptelefoon die je oren goed afsluit. Bij oortjes moet je extra goed opletten dat je het volume niet te hard zet omdat het extra dicht op je trommelvliezen zit”, tipt De Regt.

Dokter Rutger weet alles over gehoorbeschadiging:

Bron: Radar, Getloud. Beeld: iStock