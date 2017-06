10 dingen die mensen die nooit bruin worden herkennen

De moeder van het jongste slachtoffer van de aanslagen in Manchester, Saffie (8), lag in coma na de vreselijke gebeurtenis. Ze ontwaakte en kreeg het ergste nieuws uit haar leven te horen.

Haar kleine meisje heeft de aanval niet overleefd.

Na twee zware operaties is Lisa Roussos (48) weer bij bewustzijn. Maar dan krijgt ze een klap te verwerken, wat voor iedere moeder haar grootste nachtmerrie is. Haar oudste dochter, met wie ze ook in de concertzaal in de Engelse stad was, Ashlee, overleefde het wel.

Hulp

Een man, Paul Reid, vond Saffie. Hij probeerde meteen zijn EHBO-kennis te gebruiken om iedereen te helpen. “Ze had een T-shirt, een legging en schoenen aan”, vertelde hij. Ze was zwaargewond. “Ik ben naar haar toe gegaan en gevraagd hoe ze heet. Ik dacht dat ze Sophie zei, dus ik heb haar heel de tijd zo genoemd. Ik deed er alles aan om haar aan de praat te houden.”

Afschuwelijk

“Ze zei me dat ze acht jaar oud was. Ik vroeg haar of ze van het concert genoten had, maar toen merkte ik hoe moeilijk ze ademde. Ze vroeg waar haar moeder was. Ik probeerde haar gerust te stellen en zei dat we haar wel zouden vinden. Alles komt goed, zei ik haar. Ze was een stervend meisje en alles wat ze wilde was bij haar mama zijn. Vreselijk.” De man van Lisa en de vader van de meiden was niet aanwezig bij het concert.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Twitter