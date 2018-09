7 dingen die je nóóit moet dragen in de sportschool

Mensen zeggen weleens: “kleed je voor succes”. Dat geldt zeker voor de sportschool, want wat je daar draagt kan voor 100% van invloed zijn op je prestaties. Dit kun je in ieder geval beter níet dragen.

1. Gezicht vol make-up

Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar toch zie je in de sportschool vaak dames sporten met dichtgeplamuurde gezichten. Waarschijnlijk om indruk te maken op de knappe mannen bij de fitness. Toch kun je beter zo min mogelijk make-up dragen. Dus als het je doel is om in de sportschool ook echt te trainen, dan kun je het beste met een net gewassen gezicht komen.

2. 100% katoen

Katoenen kleding stinkt minder dan synthetische stoffen, maar toch kun je beter geen katoenen kleren in de sportschool dragen. Katoen absorbeert letterlijk elke beetje zweet, waardoor je in no time het gevoel hebt dat je een natte handdoek aan hebt. Bovendien groeien bacteriën in vochtige kleding meer dan in andere kleding. “Wanneer je huid blootgesteld wordt aan trainingskleding vol bacteriën, kan dit voor schimmelinfecties zorgen”, zegt dokter Navya Mysore. Kies daarom voor speciale sportkleding.

3. Gewone beha of uitgerekte sportbeha

Als je borsten je lief zijn, dan kun je maar beter nóóit meer een gewone beha of uitgerekte sportbeha dragen. Deze bieden je onvoldoende steun, waardoor ze de hele tijd op en neer stuiteren. Bovendien kan die beweging er ook voor zorgen dat je na de training last krijgt van je bovenrug en/of schouders. En alsof dat nog niet genoeg redenen zijn, kan het borstweefsel ook nog eens uitrekken en beschadigen, waardoor de kans groter wordt dat je borsten in de toekomst gaan zakken en hangen. Met andere woorden: draag een goede sportbeha.

4. Uitgeputte sneakers

Er is een algemene vuistregel dat je sneakers na ongeveer 500 kilometer lopen moet vervangen. Het is logisch dat je dit niet precies bijhoudt, maar je hebt al vrij snel door wanneer het tijd is voor nieuwe sneakers. Voor de zekerheid geeft fysiotherapeut Jasmin Marcus je nog een tip: “Je weet wanneer je sneakers te oud zijn wanneer de loopvlakken of ontwerpen op de bodem verslijten.”

5. Te strakke kleding

Compressiekleding is kleding die strak om je lichaam zitten, maar waar je nog wel goed in kan bewegen. Deze kleding is perfect voor sporten. Maar pas op dat je té strakke kleding draagt. “Kleding moet niet zo strak zitten dat je bepaalde oefeningen niet kunt doen, zoals een volledige squat”, legt personal trainer Robert Herst uit. “Kleding moet ook niet zo strak zijn dat het de bloedsomloop beperkt.” Té kleine broeken kunnen kramp in de benen veroorzaken en een te strakke sportbeha kan je ademhaling vernauwen.

6. Extreem loszittende kleding

Draag je te wijde kleding, dan kan de fitnessinstructeur niet goed zien of je de oefeningen wel goed doet. Sportkleding zit niet voor niets perfect om je lichaam heen. Hierdoor beweeg je beter en dat is natuurlijk het doel tijdens het sporten.

7. Sieraden

Bang om je sieraden kwijt te raken? Laat ze thuis. Sieraden in de sportschool zijn namelijk een echte no-go. Laten we beginnen met de halsketting. Naast dat het onwijs irritant is als de ketting telkens in je gezicht of hals slaat, is het ook nog eens gevaarlijk. Hetzelfde geldt voor ringen. Je vingers kunnen dikker worden tijdens het sporten, wat niet fijn is als je ringen draagt. Daarnaast kunnen ringen ervoor zorgen dat je tijdens het gewichtheffen ineens je grip verliest.

BEKIJK OOK: 40-plus? Dít is waarom sporten dan extra belangrijk is.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock