Wees gewaarschuwd: waarom je beter niet met een knot moet slapen

Slaap jij elke nacht met een knot in je haren? We snappen dat het fijn is om je haarbos ’s nachts uit je gezicht te hebben, maar toch kun je dat beter niet meer doen.

Als je lang haar hebt, is het niet fijn om met losse haren te slapen. Het is dan makkelijk om je haar even in een grote knot op je hoofd te doen, zodat je daar ’s nachts geen last van hebt. Doe jij dat ook altijd? Volgens experts kun je beter voor een losse vlecht of losse, lage staart gaan. Dat is namelijk stukken beter voor je haar.