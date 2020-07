Waarom je elkaar nooit moet negeren als je ruzie hebt

Op ruzie of issues met je partner zit je natuurlijk nooit te wachten. Al zijn er natuurlijk verschillende manieren om er samen weer (beter) uit te komen. ‘Stonewalling‘ valt daar echter bepaald níet onder en is zelfs heel erg slecht voor je relatie.

Maak jij je er wel eens schuldig aan? Dan kun je de volgende keer beter voor een andere oplossing kiezen.

Het fenomeen stonewalling schijnt steeds vaker voor te komen en is – als we psychologisch onderzoeker Dr. John Gottman moeten geloven – zelfs 1 van de meest voorkomende ‘voorspellers’ van een scheiding, naast kritiek, minachting en defensief gedrag. Maar wat is het dan eigenlijk?

Zwijgen is zilver

Stonewalling houdt in dat je partner en jij elkaar negeren als jullie kwaad zijn. Eigenlijk doe je beide alsof de ander niet bestaat. In plaats van de confrontatie aangaan, reageer je niet meer op elkaar. Je bouwt dus eigenlijk figuurlijk een stenen muur tussen je partner en jezelf. “Niet de meest volwassen en handige manier om met problemen om te gaan”, aldus Dr. Gottman.

Spreken is goud

Maar waarom doen we het dan toch zo massaal? Volgens Dr. Gottman is het een natuurlijke reactie op een psychologisch gevoel van overbelasting. Mentaal ben je niet in staat om rustig een rationele discussie te voeren. En dus trek je jezelf terug. Toch kun je beter de confrontatie aangaan.

Lukt dat niet meteen, haal dan diep adem en geef aan dat je er op een later moment op terug wilt komen omdat je nu te boos bent. Neem dan een halfuurtje (en geen week) de tijd om te kalmeren. Ga bijvoorbeeld een stukje wandelen en zet de discussie voort als je wat meer rust in je hoofd hebt.

Twijfels en onzekerheid

Is je partner degene die aan stonewalling doet? Laat hem of haar dan weten wat dat gedrag voor impact op jou heeft. Helemaal niets zeggen doet in de meeste gevallen meer kwaad dan goed. Je kunt je behoorlijk onzeker voelen over jullie toekomst samen als je partner zomaar de deur achter zich dicht trekt zonder iets te zeggen. Vaak kun je beter iets zeggen waar je achteraf spijt van hebt, dan dat je er helemaal geen woord meer over rept.

