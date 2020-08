Waarom je nooit zonnebrandcrème in je gezicht zou moeten sprayen

Dermatologen waarschuwen voor zonnebrandcrème in sprayvorm: spray het niet rechtstreeks in je gezicht. Dit kan namelijk ernstige gevolgen hebben.

Het is natuurlijk erg belangrijk om je huid goed te beschermen tegen de zon. Zeker gezien de zonkracht momenteel zo fel is in Nederland. Maar zonnebrandcrème op je gezicht sprayen is niet verstandig. Wij leggen je uit waarom.

Zonnebrandcrème in je ogen

Dermatoloog Gloria J. Stevens waarschuwt: “Spray zonnebrandcrème nooit rechtstreeks op je gezicht. Dit kan er namelijk toe leiden dat je de zonnebrand in je ogen spuit en dit kan ernstige gevolgen hebben.” Als je het spul in je ogen spuit kan dit erg gaan branden en het kan zelfs beschadigingen aan je ogen veroorzaken.