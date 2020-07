NVWA waarschuwt: gezondheidsclaims etherische oliën zijn ‘misleidend en gevaarlijk’

Etherische oliën zijn populairder dan ooit en worden voornamelijk gebruikt om je fysieke en mentale gezondheid te verbeteren of te versterken. Toch waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ons voor deze oliën.

Een etherische of essentiële olie komt voort uit aromatische planten, zoals lavendel, eucalyptus of rozemarijn. De oliën worden gebruikt in aromatherapie en deze vorm van therapie kan zowel je fysieke als mentale gezondheid verbeteren of versterken. Ze hebben namelijk een ‘natuurlijke geneeskracht’ op ons lichaam. Althans, dat beweren online-verkopers.