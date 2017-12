Waarom jouw ochtendhumeur schadelijk is voor anderen

De trein die net voor je neus wegrijdt, een onverwachtse file of een treuzelkont die voor je loopt. De meesten onder ons hebben wel eens last van een ochtendhumeur. Dit kun je afreageren op anderen. Maar nu is uit onderzoek gebleken dat je ’s ochtends eigenlijk juist aardig moet blijven, ook om anderen te beschermen.

Besmettelijk

Als jouw dag slecht begint, kan dit effect hebben op de rest van je dag. Hierdoor is het beter om met name ’s ochtends aardig te blijven tegen alles en iedereen. Zelfs als iemand die je niet kent onaardig doet tegen een ander en jij ziet dit, kan het al besmettelijk zijn. Uit onderzoek dat werd gepubliceerd in de ‘Journal of Applied Psychology’ blijkt namelijk dat we deze momenten onbewust oppikken en invloed kunnen hebben op onze stemming de rest van de dag.

Bedreiging

Hoe ze hierachter zijn gekomen? Onderzoekers hebben 81 studenten ’s ochtends een filmpje laten zien waarin iemand onaardig werd behandeld. Later die dag gaven de studenten aan dat ze gedurende de dag vaker onbeleefd gedrag hadden ervaren. Dit komt doordat je je bewust wordt van het onbeschofte gedrag dat je in de video zag. Daardoor ga je alles ineens als een bedreiging zien. Het hoeft dus niet per se te betekenen dat je zelf onaardig bent geweest. Daarnaast gaven de studenten aan ’s avonds het gevoel te hebben dat ze niet waren geslaagd in hun doelen. Ze hadden weinig controle over hun dag.

Sneller fouten

Dit kan met name op de werkvloer snel voor problemen zorgen. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat dokters en verpleegsters sneller zware fouten maakten als er eerder nare opmerkingen werden gemaakt over hun doen en laten op het werk. Wat best ernstig is, want dit kan uiteindelijk leiden tot foute diagnoses. De reden is dat herinneringen vervagen, waardoor onbeleefdheid ervoor kan zorgen dat je niet voldoende nadenkt over belangrijke beslissingen. Daarnaast word je er natuurlijk ook onzeker van, waardoor je sneller fouten maakt.

Dus probeer je een beetje te beheersen in ochtend en bekijk alles van de positieve kant. Des te meer kans dat het topdag gaat worden!

Bron: HLN.be. Beeld: iStock