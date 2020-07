2 seconden duurt deze oefening en je traint héél je lichaam ermee

Dacht je dat een spieroefening niet intenser kon dan een plank, dan heb je het mis. Maak kennis met de Russian push-up: een oefening waarbij het zweet al na één herhaling op het voorhoofd staat.

Little time, big reward, want na slechts 2 seconden heb je je héle core getraind.

Officieel bestaat de Russian push-up uit 2 oefeningen: een plank en een push-up. Afzonderlijk gemakkelijk uit te voeren, maar tegelijk wordt het al een stuk moeilijker. Voor de concentratie is belangrijk, we willen natuurlijk geen blessures. Benieuwd? Zo doe je de oefening:

Russian push-up

Begin in de plank waarbij je schouders recht boven je polsen staan Zak naar beneden in een push-up met je borstkas net boven de vloer Ga in een onderarm-plank Ga terug naar de lage push-up positie Ga weer omhoog naar de hoge plank

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝗚𝗶𝘂𝗹𝗶𝗮 – 𝗔 𝗦𝗵𝗼𝘁 𝗢𝗳 𝗚𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿 (@ashotofginger_pt) op 28 Jan 2020 om 2:54 (PST)

Benen, billen, core en armen

Vooruit, we zeiden dat je na 2 seconden je hele lichaam hebt getraind, maar het is natuurlijk de bedoeling meerdere herhalingen te doen. Probeer in de tussentijd niet te rusten, het is belangrijk dat er spanning op je spieren blijft staan. Strakke benen, billen, core en armen? Verwelkom de Russian push-up in je trainingscircuit.

Begin je na een rustige periode weer met sporten? Diëtiste Wendy heeft een paar handige tips:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Well + Good. Beeld: iStock