Déze simpele oefening zorgt voor minder rugklachten en blessures

Best fijn om je fit en vitaal te voelen, maar weinig zin om 3 keer per week de sportschool in te duiken? Goed nieuws: met déze simpele oefening (die je trouwens gewoon thuis kunt uitvoeren) komt dat ook wel voor de bakker.

Het uiteindelijke doel? Een sterke core.

Voordelen van een sterke core

In fitnessland bestaan er talloze oefeningen om je core te versterken. De core is eigenlijk het middelpunt van je lichaam. Het omvat je buik, onderrug en billen. Je gebruikt dit gebied voor van alles en nog wat: van uit bed komen tot je veters strikken. Een sterke core brengt allerlei voordelen met zich mee. Zo krijg je er minder blessures van, leidt een sterke core tot minder rugklachten én tot minder vermoeidheid. Alleen maar pluspunten, dus.