Met déze oefening train je maar liefst 86% van je spieren

Een goed getraind lichaam? Graag. Tijd of zin in sporten? Niet echt. Dan kun je het dus maar beter gelijk goed en snel doen met een oefening die ervoor zorgt dat maar liefst 86% van je spieren wordt aangespannen.

Een onderzoek van de English Institute of Sport tipt dat roeien een geweldige oefening is om aan je sportroutine toe te voegen. Hiermee train je namelijk niet alleen je armen, maar ook je benen, buik en meer. Dit kan volgens de onderzoekers zowel buitenshuis (heerlijk op het water) of gewoon in sportschool op een roei-apparaat.

Advertentie

Het fijne aan deze oefening is dat het voor alle niveau’s te doen is: beginneling of fervente sporter, het maakt niet uit. Maar let wel op dat je de oefening goed uitvoert, anders kan dit voor flink wat blessures zorgen. Vraag hiervoor een professional. Want ja, wat wil je, als je meer dan driekwart van je spieren aanspant?

Meer een wandelaar? In deze Libelle Gezond staan ontelbaar leuke routes:

Libelle special 12 – Gezond €4,99 Bekijk

Libelle Legt Uit: verbrand je met in bad gaan evenveel calorieën als met sporten?

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Womenshealth. Beeld: iStock