Snurkende partner? Déze oefeningen helpen zegt een KNO-arts

Nachtenlang woelen, oordopjes in en bijna agressief worden van frustratie? Het komt je misschien bekend voor als je naast een snurkende partner ligt. Het gesnurk kan je tot waanzin drijven. Én het is ook nog eens ongezond voor je, blijkt uit recent onderzoek.

Was er maar wat aan het gesnurk van je geliefde te doen, denk je vaak. Nou, volgens een KNO-arts (keel-neus-oorarts), is er inderdaad wat te doen aan het zagende geluid dat je man of vrouw produceert.

Keel fitness

Mike Dilkes is een KNO-arts in het Londense Hospital of St John and St Elisabeth en hij beweert dat je snurken kunt verminderen door eenvoudige oefeningen.

Volgens Mike is snurken vaak het gevolg van een verlies aan spierspanning. ’s Nachts ontspant je lichaam namelijk en zakken je spieren wat in. Dat inzakken, daar kun je wat aan doen, door je keel te trainen met oefeningen. Je partner zou wel dagelijks deze oefeningen moeten doen, maar hé dat heeft hij of zij vast voor je over.

De ‘work-out’ bestaat uit 3 stappen.

1. Krul je tong

Stap 1 is het krullen van je tong. Krul je tong achterwaarts in je mond naar je gehemelte. Breng ‘m daarna terug naar voren. Raak dan de achterkant van je boventanden aan. Herhaal dit een paar keer.

2. Zeg “ahhh”

Open je mond zo wijd als je kan en zeg 20 seconden lang “ahhh”

3. Gorgel met lucht

Steek je tong zo ver mogelijk uit en haal diep adem. Maak nu een piepend geluid alsof je 30 seconden lang gorgelt met lucht. (Ja, wij staken ook onze tong uit toen we dit lazen).

Oké, de KNO-arts zegt wel dat deze oefeningen alleen er niet voor gaan zorgen dat je partner helemaal stopt met snurken. Je kunt het vervelende geluid verminderen, maar als je écht stilte wil ’s nachts zal je lief waarschijnlijk ook moeten afvallen, stoppen met alcohol drinken en fitter moeten worden…

Bron: Telegraph. Beeld: iStock