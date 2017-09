Ben je in oktober jarig? Dít zegt het over je persoonlijkheid

Ben je in oktober geboren en vier je dus binnenkort je verjaardag? Uit onderzoek blijkt dat mensen die in deze maand geboren zijn veel eigenschappen gemeen hebben.

Mensen die in oktober geboren zijn, zouden bijvoorbeeld de meest atletische mensen zijn. Dat komt doordat de moeders van deze baby’s veel zon hebben gezien tijdens de zomer en daarmee veel vitamine D mee hebben gepakt. Daar profiteren de kinderen weer van doordat deze stof de groei van de spieren bevordert. Misschien is dat ook wel de reden waarom mensen die in oktober geboren zijn, het langst leven. Deze mensen hebben namelijk de grootste kans om 100 jaar oud te worden.

Romantisch

Uit onderzoek blijkt dat mensen die in oktober zijn geboren ook romantische mensen zijn. Ze houden niet van ruzie en maken het liever snel goed met hun geliefden. Ook zijn mensen die in oktober geboren zijn goede vrienden. Eigenlijk benaderen ze alles in hun leven met passie. Ook hebben mensen die in deze maand geboren zijn overal een oplossing voor. Ze helpen ook graag andere mensen. Dat komt doordat ze goed na kunnen denken en altijd scherp blijven. De perfecte beste vriendin, dus eigenlijk.

Lui

Natuurlijk zijn er ook wel kleine nadelen voor mensen die in oktober geboren zijn: je kunt ook een beetje lui zijn. Juist doordat ze problemen goed op kunnen lossen, maken mensen die in deze maand geboren zijn, zich niet zo druk. Scheelt weer een hoop stress, toch?



