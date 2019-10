Voel jij je deze hele week al moe? Dít is waarschijnlijk de reden

Ben jij deze hele oktoberweek al niet vooruit te branden en voel je je moe en futloos? Je bent niet de enige: er zijn wel meer mensen die hier rond deze tijd van het jaar last van hebben en de reden hiervoor is eigenlijk heel logisch.

De maand oktober brengt namelijk een aantal veranderingen met zich mee die (onbewust) invloed hebben op jouw gemoedstoestand. Wij zetten de belangrijkste voor je op een rij:

1. Slecht weer

De afgelopen weken zijn we niet bepaald gezegend met mooi weer en dat heeft ook zo z’n invloed op je humeur. Wanneer het buiten koud is en regent, ben je eerder geneigd om binnen te blijven en een beetje op de bank te hangen of televisie te kijken. Dit zijn nu niet bepaald bezigheden die je energie geven en daarnaast kun je er ook nog eens chagrijnig van worden omdat je liever buiten zou zijn geweest.

2. Minder zonlicht

De dagen duren korter en dat betekent dat het buiten weer vroeg donker is, iets wat invloed heeft op je stemming. Wanneer je ’s ochtends naar je werk gaat is het nog donker buiten en vervolgens breng je ook nog eens de hele dag binnen door. Waar je in de zomer misschien eerder geneigd was om buiten een rondje te gaan, doe je dit nu niet zo snel. Je krijgt minder zonlicht op je huid, waardoor je lichaam weinig tot geen vitamine D aanmaakt. Dit kan voor een vermoeid gevoel zorgen.

3. Weinig beweging

Nu het wat kouder is en vaker regent, beweeg je ook veel minder. Wanneer het zonnetje schijnt ben je nu eenmaal sneller geneigd om de fiets te pakken in plaats van de auto of om spontaan een wandeling te gaan maken. Terwijl beweging juist nú zo belangrijk is: je verjaagt er namelijk stress en vermoeidheid mee. Ook verbetert lichaamsbeweging je nachtrust, waardoor je je de volgende dag uitgerust en fit voelt.

4. Voeding

Je bent je er misschien niet zo van bewust, maar in de herfst en winter eten we vaak veel minder gezond dan in de zomer. Een bord pasta of pizza gaat er met dit koude weer veel beter in dan een frisse salade. Het hoge aantal koolhydraten in dit soort maaltijden zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel sneller stijgt waardoor je een vermoeid gevoel krijgt.

