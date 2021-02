Zit het even niet mee? Zo ga je om met een baaldag

Je hebt van die dagen waarop alles lijkt mis te gaan. Je hebt een grote fout gemaakt op je werk, je hebt autopech, je laat het eten aanbranden en dan is er ook nog gedoe in het gezin. Op zulke momenten is het lastig positief te blijven en zou je het liefst onder de (verzwarings)deken willen kruipen tot de nieuwe dag aanbreekt.

Je verstoppen is niet altijd mogelijk, maar het is bovenal niet zo slim. Je voelt je er namelijk alleen maar sléchter door. Gelukkig zijn er wel wat dingen die je kunt doen op een baaldag.

Weet dat het normaal is

Iedereen heeft weleens een baaldag, echt waar. Sterker nog, het zou zomaar kunnen dat iemand zijn of haar rotdag op jou afreageert en jij nu ook helemaal in mineur bent geraakt. Goed, het is een schrale troost, maar weet: je bent niet de enige die zich af en toe zo voelt.