Nieuw advies OMT: voorlopig geen versoepelingen en mogelijk langere kerstvakantie

Het OMT adviseert het kabinet in een nieuw advies om de coronamaatregelen voorlopig niet te versoepelen. Doordat het aantal besmettingen nog steeds te hoog is, onderzoeken zij nu ook of een langere kerstvakantie op alle scholen mogelijk is.

Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet in de aanpak van het coronavirus. Op de vraag of de maatregelen al versoepeld kunnen worden, hebben zij volgens RTL Nieuws nu dus het advies gegeven om dat voorlopig niet te doen. De druk op de zorg is nog te hoog voor versoepelingen en er is geen duidelijke verklaring waarom het aantal besmettingen niet daalt met de huidige maatregelen. De experts van het OMT gaan nu bekijken of het verlengen de kerstvakantie op scholen ervoor kan zorgen dat het aantal besmettingen sneller daalt.

OMT kijkt naar verlenging kerstvakantie

Het kabinet wil het sluiten van de scholen alleen inzetten als het echt niet anders kan, maar het verlengen van de vakantie kan volgens RTL Nieuws wel een tussenoplossing zijn. Op 8 december maken premier Rutte en minister Hugo de Jonge in een persconferentie bekend wat het advies wordt voor de periode rond de feestdagen. In de tussentijd zal nog een advies van het OMT volgen.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP