De kans dat je rondloopt met constipatie zonder dat je het weet is vrij groot

Je zou denken dat je zelf prima aanvoelt of je stoelgang naar behoren werkt of dat er misschien ruimte is voor verbetering. Nieuw onderzoek dat werd gepubliceerd in de American Journal of Gastroenterology zegt iets heel anders.

Want wat blijkt: 1 op de 3 mensen loopt rond met constipatie zonder het te weten.

Advertentie

Poepdagboek

De onderzoekers lieten 2.557 mensen bijhouden hoe vaak ze poepten en hoe vaak ze last (menen te) hebben van constipatie. Daarnaast vroegen ze honderden artsen en specialisten te beoordelen in hoeveel gevallen er daadwerkelijk sprake is van constipatie. Vervolgens werd al die deelnemers gevraagd de situatie van 10 willekeurige mensen te beoordelen op het feit of er sprake is van verstopping.

Hard persen

Volgens hoofdonderzoeker Kevin Whelan is niet alleen 1 op de 3 mensen geconstipeerd, maar herkennen veel mensen de symptomen ook niet. De officiële symptomen zijn hard moeten persen, het gevoel hebben dat niet alles eruit komt en minder dan 3 keer per week poepen. De deelnemers rapporteerden echter ook symptomen als buikkramp, een opgeblazen gevoel en winderigheid. Symptomen die wel degelijk wijzen op constipatie.

Belangrijke indicatie

Van de mensen die minder dan 3 keer per week poepen, weet maar 26 procent dat er sprake is van constipatie. En dat terwijl 46 procent van de artsen en specialisten zegt dat dit een belangrijke indicatie is. Het verschil tussen wat het grote publiek bestempeld als constipatie en wat experts aanduiden als constipatie, loopt dus behoorlijk uiteen.

Wil je weten hoe het nou zit met je eigen stoelgang? Hier vind je alle symptomen.

Last van een prikkelbare darm? Dokter Rutger legt uit wat je kunt doen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: iStock