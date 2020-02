Onderzocht: mensen verlaten hun partner sneller dan hun huisdier

43% procent van de huwelijken eindigt binnen 15 jaar in een scheiding. 13% van de mensen die een hond uit het asiel adopteert, doet ‘m voor hij overlijdt weg. Als je deze cijfers naast elkaar zet, lijkt het erop dat mensen eerder geneigd zijn hun partner te verlaten dan hun huisdier. Nieuw onderzoek bevestigt dit.

Psychologe Samantha Cohen was nieuwsgierig naar dit verschil en startte een onderzoek. Hoe kan het nou toch dat we onze partner sneller verlaten dan ons huisdier?

Besluitvorming

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat er een groot verschil is in hoe je je partner en huisdier kiest. Wanneer je een dier adopteert uit het asiel, doe je dit heel intuïtief. Je hebt misschien nagedacht over wat voor ras je leuk vindt of over hoe oud het dier ongeveer moet zijn, maar doorgaans heb je geen lange eisenlijst wanneer je een asiel bezoekt. De keuze wordt vaak ter plekke gemaakt: bij welk dier heb je het beste gevoel? Bij het kiezen van een partner gaat dit heel anders. Daarin weten mensen vaak veel preciezer wat ze wel en juist absoluut niet willen. Over wat je zoekt in een partner wordt veel uitgebreider nagedacht.

Eigenschappen

Tijdens haar onderzoek viel Samantha iets opmerkelijks op. Wanneer je mensen vraagt wat ze zoeken in een partner noemen ze vaak een aantal eigenschappen. Maar als ze vervolgens op basis van een aantal dates iemand moet kiezen, dan kiezen ze toch vaak voor iemand die de eerder genoemde eigenschappen niet of nauwelijks heeft.

Adoptie

Om te kijken of dit bij het uitkiezen van een huisdier ook het geval is, besloot Samantha onderzoek te doen onder toekomstige hondeneigenaren. Voordat ze een bezoek aan het asiel brachten, vroeg Samantha ze naar wat voor hond ze opzoek waren. Wat bleek: de hond waar ze uiteindelijk mee thuis kwamen, had wel degelijk de eigenschappen die vooraf genoemd werden.

Oordeel

Uit haar onderzoek concludeert Samantha dat mensen hun partner sneller verlaten dan hun huisdier, omdat je bij een dier vooraf veel minder informatie kunt inwinnen. Je kiest een hond op basis van je gevoel, maar je weet niet veel over het dier. Het is eigenlijk een beetje een gok of het goed gaat uitpakken. Bij een partner kun je, voordat je een relatie met hem aangaat, ontzettend veel informatie over de persoon inwinnen. Vervolgens kun je aan alle informatie die je binnenkrijgt over deze persoon een oordeel hangen. Oftewel: omdat je zoveel verschillende dingen over iemand te weten komt, heb je meer punten waarop je diegene kunt veroordelen en afkeuren. Zo komt het vaak voor dat je bij je partnerkeuze van je eigen ‘eisen’ afwijkt, omdat er gewoonweg teveel informatie is waar je een oordeel aan hangt. Ons advies: kies je nieuwe liefde net zoals je een nieuw huisdier zou kiezen. Denk er gewoon niet teveel over na.

Tranentrekker: asielmedewerkers maken afscheidsvideo als ode voor hond Snoopy



Bron: Bloomberg. Beeld: iStock