Onderzoek: 'Op tijd een gehoorapparaat nemen, kan dementie voorkomen'

De achteruitgang van het gehoor heeft een duidelijk verband met de ontwikkeling van dementie. Dat stelt de Britse hoogleraar Gill Livingston.

Volgens Livingston is 9% van de dementiegevallen het gevolg van gehoorproblemen. Volgens onderzoekers leidt een verslechterd gehoor tot sociale isolatie. Je wereld wordt kleiner, waardoor de hersenen minder prikkels te verduren krijgen en minder actief zijn. Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het Radboud Umc, onderschrijft dat. “Dit is echt een nieuw inzicht”, zegt hij tegen het Financieel Dagblad.

Gehoorapparaat

Een klein gehoorverlies heeft al invloed op geheugenverlies en andere cognitieve stoornissen, waarschuwt Olde Rikkert. Volgens de hoogleraar moeten mensen vanaf hun 45ste al onder ogen zien dat hun gehoor mogelijk achteruit gaat. En ook dat een gehoorapparaat dan een consequentie is. “Voor veel mensen is dat lastig, want met een gehoorapparaat voelen ze zich ineens oud.”

Moeite met wennen

Dementiespecialist Kay Deckers denkt dat het te vroeg is om mensen van middelbare leeftijd preventief een gehoortest te laten doen. Mensen met gehoorklachten adviseert hij echter altijd een gehoorapparaat. Vroeg beginnen, brengt nog meer voordelen met zich mee. Zo hebben veel mensen na hun 75ste moeite met wennen aan een gehoorapparaat, zegt Olde Rikkert. “Op die leeftijd gooit de helft van de gebruikers het apparaat eruit. En van de andere helft is bijna iedereen ontevreden.”

Bron: FD.nl. Beeld: iStock