Onderzoek: alzheimer al in vroeg stadium af te lezen aan iemands ogen

Lang voordat de arts de diagnose alzheimer stelt, kan de ziekte al aanwezig zijn in je hersenen. Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt hoe ze alzheimer al in een pril stadium kunnen opsporen.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Bij alzheimer stapelt een bepaald eiwit zich op in de hersenen, waardoor het weefsel in je hersenen steeds meer beschadigd raakt. Hierdoor gaat het geheugen steeds minder goed werken. De ziekte wordt steeds erger, waardoor diegene op een gegeven moment moeite krijgt met dagelijkse vaardigheden.

Pupillen

Wetenschappers van de Universiteit van Californië zijn erachter gekomen dat je aan de ogen van iemand kunt zien of diegene risico heeft om later de ziekte van Alzheimer te krijgen. Het klinkt gek, maar toch is het best logisch. Het heeft allemaal te maken met je pupilreacties. Je pupilreacties worden veroorzaakt door de locus coeruleus. Dit is een deel in je hersenen dat betrokken is bij de regulatie van emoties en cognitieve handelingen.

Proef

Uit eerder onderzoek bleek dat dit deel van de hersenen vaak als eerste wordt aangetast door de ziekte van Alzheimer. Door dus naar je pupilreacties te kijken, kan de ziekte al in een vroeg stadium ontdekt worden. Voor de studie hebben de wetenschappers een proef gedaan bij mensen met en zonder milde cognitieve stoornissen. Deze aandoeningen zijn vaak een voorloper van alzheimer.

Risico

Uit de resultaten blijkt dat de proefpersonen met een stoornis een grotere pupilverwijding hadden bij cognitieve inspanning dan de test groep zonder stoornis. Aan de hand van deze resultaten stellen de onderzoekers dat de snelheid waarmee de pupillen van mensen tijdens een cognitieve test groter of kleiner worden, een goede en goedkope methode is om te meten of iemand een verhoogd risico heeft op Alzheimer. Wat deze test zo bijzonder maakt, is dat-ie al is uit te voeren nog voordat de eerste symptomen van de ziekte zichtbaar zijn.

Bron: Science Daily. Beeld: iStock