Onderzoek wijst uit: avondmensen bewegen minder dan ochtendmensen

Je hebt vroege vogels en echte avondmensen. Het verschil moet er zijn. Maar wist je dat je slaapritme ook effect heeft op hoeveel je beweegt op een dag?

Iedereen heeft een uniek slaapritme, maar uit een nieuw Fins onderzoek blijkt dat je slaapgewoontes invloed hebben op je gezondheid. Dit hangt blijkbaar zelfs samen met hoeveel je overdag beweegt.

Drie types

Iedereen heeft een biologische klok. In tegenstelling tot een normale klok, houdt niet elke biologische klok dezelfde tijd of hetzelfde tempo bij. Op basis van algemene voorkeuren voor de ochtend of avond, behoren mensen tot verschillende groepen. Dit worden ook wel chronotypes genoemd. Er zijn drie verschillende chronotypes: ochtend, dag en nacht. Ochtendmensen worden meestal heel vroeg wakker en voelen zich vooral alert in de voormiddag. Dagtypes staan meestal iets later op en kunnen zich ook na de lunch nog goed focussen. En avondmensen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun bed liggen en voelen zich pas later op de avond écht wakker.