Onderzoek bewijst: iemands gezichtsuitdrukking zegt helemaal niets

Of het nu in een sollicitatiegesprek was of tijdens een date: je hebt vast weleens in een situatie gezeten waarin je iemands emoties van zijn of haar gezicht probeerde te lezen. Dit deed je waarschijnlijk door op visuele aanwijzingen te vertrouwen, maar wat blijkt nu? Volgens onderzoekers is het helemaal niet mogelijk om aan iemands gezichtsuitdrukking te zien of hij of zij tevreden of geïnteresseerd is.

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de America Association for the Advancement of Science (AAAS) kwamen onderzoekers tot de conclusie dat je niet aan iemands gezicht kunt aflezen hoe hij of zij zich voelt.

Advertentie

Uitgebreide studie

Wetenschappers van de Northeastern University, het California Institute of Technology en de University of Winconsin bestudeerden meer dan 5 miljoen foto’s uit 35 landen. Op de foto’s stonden personen afgebeeld met verschillende gezichtsuitdrukkingen. Ook werd er aandacht besteed aan de spierbewegingen van het menselijk gezicht tijdens emoties.

Meerdere manieren om emoties af te lezen

Hoofdonderzoeker Alex Martinez kwam tot de ontdekking dat het eigenlijk onmogelijk is om iemands emoties af te lezen van een gezichtsuitdrukking. “Niet iedereen die glimlacht is gelukkig en niet iedereen die gelukkig is glimlacht. Emoties kunnen non-verbaal worden gecommuniceerd, maar gezichtsuitdrukkingen zijn niet de enige manier om dat te bewijzen. Gezichtskleur, lichaamshouding, lichaamsbewegingen, context, situaties en cultuur spelen allemaal een rol.”