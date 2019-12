Onderzoek bewijst: mannen worden pas rond hun 54e écht volwassen

Als je denkt dat 18 jaar de grens is tussen jeugd en volwassenheid, dan heb je het mis. Mannen worden pas veel later écht volwassen, blijkt uit onderzoek.

Volgens de studie waar 1000 mannen aan meededen, voelen mannen zich op hun 54e pas echt ‘gesetteld en zeker’. Hoe dat komt?

Het heeft deels te maken met het feit dat mannen tegenwoordig veel later vader worden dan vroeger. Gemiddeld zijn mannen in Nederland nu ongeveer 32 of 33 jaar als ze voor het eerst vader worden. Met een baby komt er meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar zelfs dat duurt nog een aantal jaren, aldus de wetenschap. Mannen gedragen zich nog erg lang als adolescenten: speels, lollig en soms een tikkeltje egoïstisch. Ze denken graag aan zichzelf.

Lang werd gedacht dat 40 jaar de grens wel was voor mannen, maar nu is die leeftijd opgeschoven naar 54 jaar. Vóór deze leeftijd zeggen de mannen nog te veel te twijfelen aan zichzelf. Ze hebben problemen met geld en in de liefde zijn ze ook vaak nog onzeker. We worden gemiddeld ook steeds ouder, dus het is niet gek dat de leeftijdsgrens van mannen wat opschuift, misschien.

En vrouwen dan? De meeste vrouwen zien zichzelf rond hun 26e als écht volwassen. Ach ja, verschil moet er zijn, nietwaar?

Bron: Mama Magazine. Beeld: ANP