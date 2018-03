Onderzoek bewijst: van een goed huwelijk blijf je slank

Als je gelukkig bent in de liefde dan straal je dat ook echt uit. Maar er zijn meer voordelen aan gelukkig getrouwd zijn, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Onderzoekers aan Harvard hebben namelijk ontdekt dat als partners echt blij met elkaar waren, dat ze elkaar dan motiveerden om gezond te leven.

Eerst samen eten

Juist de stellen die heel gelukkig zijn en een goede relatie hebben, zijn vaker slank. Ze motiveren elkaar om te bewegen, te sporten en gezond te eten. Het zit een beetje zo. Aan het begin van de relatie komen stellen vaak juist wat kilo’s aan. Dit omdat ze niet langer op zoek zijn naar een partner en dus wat minder bezig zijn met hun uiterlijk. Daarnaast zijn ze dan veel samen en hebben ze geen zin om te sporten en om weinig te eten.

Dan samen lijnen

Op de lange termijn, zo suggereert onderzoek van Harvard nu, zouden we juist beter af zijn met een lieve partner. Je motiveert elkaar om fit te blijven en dat werpt de vruchten af. Juist mensen die lang getrouwd zijn en blij zijn in hun huwelijk, hebben minder kans op overgewicht. Zeker op middelbare leeftijd is een slank figuur aanwezig. Als de één gezond eet en gaat sporten op zaterdag, is de kans groot dat de ander volgt. Zo steek je elkaar een beetje aan, met het gezonde leventje.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock