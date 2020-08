Nieuw onderzoek: dít aanpassen aan je leefstijl kan dementie uitstellen of zelfs voorkomen

Dat gezond leven belangrijk is om je fit te voelen, weet waarschijnlijk iedereen wel. Maar uit nieuw onderzoek is ook gebleken dat je dementie kunt uitstellen of zelfs voorkomen door een aantal factoren in je leven aan te passen.

Het nieuwe rapport verscheen in The lancet en bouwt voort op eerder onderzoek waaruit al bleek dat een derde van alle dementie te wijten is een leefstijlfactoren.

Advertentie

Dementie uitstellen of voorkomen

Eerder bleek al dat gehoorverlies op middelbare leeftijd, depressie, roken en een gebrek aan onderwijs risicofactoren zijn. Nu zijn daar 3 risicofactoren bij gekomen.