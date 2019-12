Vaak wordt gepretendeerd dat een paar kilootjes minder kunnen zorgen voor ultiem geluk. Afvallen zou volgens velen het antwoord zijn op een gelukkiger gevoel en meer zelfliefde. Maar is dat eigenlijk wel echt zo? Of val je juist vanzelf af als je gelukkig bent, en is het dus eigenlijk andersom?

Journaliste Tyra Bosnic wijdde er een artikel aan in de Amerikaanse krant The Guardian.

Eetprobleem

Tyra schrijft: “Als ik in de spiegel kijk zie ik een slankere versie van mezelf en voel ik me gelukkig.” Dit was echter niet altijd zo, vertelt ze. Als student viel ze buiten de boot, waardoor ze een eetprobleem ontwikkelde. Ze kwam ontzettend veel aan, wat haar erg verdrietig maakte.

Transformatie

Pas toen Tyra ging werken en reizen, veranderde haar lichaam door haar drukkere bestaan. Ze viel zonder er iets voor te doen 25 kilo af, waarna er moeiteloos nog 25 kilo afging tijdens haar wereldreis. “Toen ik thuiskwam in de VS, waren mijn familie en vrienden geschokt door mijn dramatische transformatie en mijn gewichtsverlies was er maar een deel van”, schrijft ze.

Nieuw leven

“Ja, ik was een stuk dunner, maar ik zag er ook gelukkiger uit. Ik had meer zelfvertrouwen en zei dingen als: ‘Weet je wat nu zo leuk zou zijn? Een fietstocht.’ Ik kreeg zelfs een cool kapsel. Mijn nieuwe lichaam was een weerspiegeling van mijn nieuwe leven”, verklaart Tyra.

Dag weegschaal

Haar persoonlijke verhaal onderstreept maar eens wat het belang van geluk zoeken buiten de weegschaal is. Want pas toen Tyra haar eetprobleem achter zich kon laten en gelukkiger was, viel ze af. Volgens haar val je dus af als je gelukkig bent, en is een cijfer op de weegschaal niet de weg naar geluk. En wat vind jij?

Bron: Welingelichtekringen. Beeld: iStock