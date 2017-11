Onderzoek zegt: iedereen vindt je aardig als je deze 3 dingen doet

Of je het nou leuk vindt of niet; in december kom je niet echt uit onder borrels, diners en socializen met de medemens. Als je dat een beetje glansrijk wil doorstaan, kun je de volgende tips in gedachten houden.

Want een goede eerste indruk maken, betekent natuurlijk niet dat je niet jezelf kan zijn. Aardig gevonden willen worden is niet meer dan menselijk; of je nou voor het eerst de familie van een nieuwe partner ontmoet of op een werkborrel bent beland waar je niemand kent. Met deze door de wetenschap gesteunde tips ben je de meest likeable versie van jezelf.

1. Maak rechtstreeks oogcontact

Niets zo irritant als op een feestje met iemand praten en zien dat iemands blik continu afdwaalt om te kijken of er misschien nog interessantere personen in de ruimte zijn. Geef degene met wie je in gesprek bent je onverdeelde aandacht. Uit onderzoek blijkt dat direct oogcontact mensen een goed gevoel geeft, terwijl oogcontact vermijden juist het tegenovergestelde effect heeft.

2. Spiegel lichaamstaal en verbale signalen

We kijken graag naar mensen die hetzelfde zijn als wij. Door iemand te spiegelen terwijl je in gesprek bent, word je automatisch aardiger gevonden. Doe het wel een beetje subtiel, anders denken mensen waarschijnlijk dat je gek bent.

3. Versterk iemands identiteit

Met andere woorden: zeg dingen waaruit blijkt dat je begrijpt wat de ander maakt tot wie ‘ie is. Dit speelt een belangrijke rol in hoe anderen je zien.

Bron: My Domaine. Beeld: iStock