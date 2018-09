Over introverten en extraverten is al ontzettend veel gezegd en geschreven – en dan vooral over de verschillen tussen de twee. Maar wat blijkt nu? Die verschillen zijn dus helemaal niet zo groot.

Dat komt uit Brits-Australisch onderzoek onder 555 studenten. De veronderstelling dat introverten graag alleen zijn, kan volgens hen richting het rijk der fabelen verwezen worden. Het verschil tussen intro- en extraverten ligt dan ook een stuk gecompliceerder.

Gevoeliger

Het brein van de extravert reageert meer op sociale stimuli. Het beloningssysteem in hun hersenen slaat aan in sociale situaties. Dat is waarom ze meer behoefte hebben aan feestjes en prima gedijen in groepen. Het brein van de introvert is daarentegen veel gevoeliger voor diezelfde stimuli. Dat betekent dat een introvert veel sneller vermoeid raakt van zo’n sociale situatie.

Gelukkiger

Dat gegeven betekent echter niet dat een introvert per definitie gelukkiger is in z’n eentje. Sterker nog: heel veel introverten zijn, in tegenstelling tot wat tijden werd gedacht, helemaal niet op hun gelukkigst als ze alleen thuis onder een kleedje op de bank liggen met een boek. Ze hebben die momenten echter wel nodig om een beetje bij te komen.

Dispositionele autonomie

Wat er wel toe doet, is nog een ander belangrijk element: dispositionele autonomie. Met dispositioneel wordt gedoeld op karaktereigenschappen die onderscheidend zijn naar de buitenwereld. Mensen met een sterke dispositionele autonomie voelen zich in hun eentje tevreden over de drie volgende psychologische elementen: autonomie (zich vrij voelen om te zijn wie ze zijn), verwantschap (zich geliefd voelen) en competentie (zich efficiënt voelen). Daar bovenop hebben deze mensen minder negatieve gedachtes en geen tot weinig moeite met alleen zijn.

Alleen zijn

Dispositionele autonomie betekent dat je een persoonlijkheid hebt waarbij je vooral focust op jezelf en je eigen keuzes in plaats van wat anderen van je vinden. Dat maakt volgens het onderzoek een belangrijk verschil in het feit of je makkelijk alleen kan zijn met je eigen gedachtes.

Kortom: genieten van alleen zijn is niet per se hetzelfde als behoefte hebben aan alleen zijn. Hoe autonomer en onafhankelijker van anderen je bent, des te minder je het geklep van anderen mist. En dat heeft dan weer weinig te maken met hoe intro- of extravert je bent.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Bustle. Beeld: iStock