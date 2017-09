Dit maakt volgens onderzoek de kans op borstkanker fors kleiner

Hoe fitter je bent, des te kleiner de kans op borstkanker. Dat blijkt uit onderzoek dat werd gedaan onder vrouwelijke ratten. Maar dat fitheid (alleen) te maken heeft met hoeveel je sport, blijkt een misvatting.

Fit zijn heeft deels te maken met hoeveel je beweegt, maar het is voor een groot deel ook aangeboren. De onderzoekers keken naar ratten die zo gefokt waren dat ze bovengemiddeld fit zijn. Deze ratten ontwikkelden veel minder vaak borstkanker wanneer ze werden blootgesteld aan een kankerverwekkende stof. De dieren werden hun hele leven gevolgd en vergeleken met minder fitte ratten.

Contrast

Het verschil was opmerkelijk. De ratten met een slechte conditie kregen 4 keer vaker borstkanker dan de fitte ratten. Ze ontwikkelden de ziekte ook veel vroeger en kregen vaker nog meer tumoren. Het contrast was tot diep in de lichaamscellen terug te vinden.

Goede conditie

Hoewel dit onderzoek dus niet op mensen is uitgevoerd, onderschrijft het volgens de wetenschappers hoe belangrijk een goede conditie is voor de gezondheid. De onderzoekers willen nu achterhalen welke vorm en hoeveelheid fitness het beste is om het risico op ziek worden te verkleinen.

Bron: NY Times. Beeld: iStock