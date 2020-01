Uit onderzoek blijkt: Nederlanders vinden in de file staan steeds minder vervelend

Erger jij je altijd groen en geel als je lang in de file moet staan? Dan hoor je tegenwoordig nog maar bij een kleine groep. Uit onderzoek is gebleken dat Nederlanders in de file staan tegenwoordig niet zo erg meer vinden.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onderzocht ergernissen in het verkeer en ontdekte een opmerkelijke verandering. Waar 72% van de Nederlanders in 2010 de file staan helemaal niet acceptabel vond, denkt in 2019 slechts 35% van de Nederlanders er nog zo over.

Ergernissen

De meeste Nederlanders nemen filerijden tegenwoordig voor lief. Ergernissen als agressie op de weg, geluidsoverlast, luchtverontreiniging, verkeersonveiligheid en vertraging in het openbaar vervoer vinden Nederlanders doorgaans vervelender dan file. Hufterig gedrag van verkeersdeelnemers is de grootste ergernis.

File mijden

Uit het onderzoek blijkt wel dat Nederlanders hun best doen om de file te vermijden door zo min mogelijk in de spits te rijden of een andere route te nemen. Lukt dat niet? Dan beseffen ze zich dat in de file terecht komen hun eigen schuld is. Verkeersdeskundige Koos Spee vertelt: “Mensen weten dat ze dit zichzelf aandoen, omdat ze zo nodig allemaal op dezelfde tijd naar kantoor willen.”

Mannen

Wie die filerijders zijn? Ja, dat zijn toch echt vooral mannen. Vooral hogeropgeleide, werkende mannen tussen de 18 en de 45 jaar staan vaak in de file. Uit het onderzoek bleek ook dat vooral mensen uit de Randstad en mensen die ver van een station wonen het meest in de file staan.

