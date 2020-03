Onderzoek onthult: hebben Nederlanders liever sex of een goede nachtrust?

Vrijdag 13 maart 2020 is het World Sleep Day. Beddenbedrijf Swiss Sense vond dit een goede aanleiding om onderzoek te doen naar de bedgeheimen van Nederlanders.

Zo onderzochten ze onder andere of Nederlanders liever tussen de lakens duiken voor een vrijpartij of voor een nachtje slapen.

Slapen > sex

Het antwoord is dat de meeste Nederlanders (54,2 procent) die goede nachtrust verkiezen over sex. 91,3 procent van de Nederlanders vindt slaap erg belangrijk. Maar hoewel we volgens dit onderzoek liever slapen dan sex hebben, wordt er ook weleens over sex gedroomd. 32 procent droomt zelfs weleens over sex met iemand die niet zijn of haar partner is.

Dromen over collega’s

Waar Nederlanders nog meer over dromen? 42,7 procent droomt weleens over een val, 38,2 procent over een achtervolging. Opvallend: romantische dromen gaan vaak juist níet over de eigen partner. Deze gaan meestal over een collega, een ex-geliefde of een beroemdheid. Mannen dromen met 22,2 procent vaker over een collega dan vrouwen met 11,6 procent.

Jongeren vs. ouderen

Nog even terugkomend op de vraag ‘liever slaap of sex?’: daar kwam nog iets opvallends uit. Namelijk dat jongeren onder de 34 jaar vooral liever slapen dan vrijen, namelijk 60 procent. Onder de 55-plussers kiest 50,9 procent oor zijn of haar nachtrust. Wie er dan wel voor sex kiest? 4 op de 10 mannen is bereid een paar uurtjes slaap in te leveren voor een vrijpartij. Dat is een groot verschil met de vrouwen, want slechts 22,3 procent van de vrouwen denkt daar hetzelfde over.

Libelle’s Nina testte een slaaprobot waardoor ze beter zou moeten slapen:

Bron: Metro. Beeld: iStock