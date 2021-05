Nieuw onderzoek toont aan: ook dat ene glaasje alcohol is slecht voor je hersenen

Iedereen weet dat alcohol schadelijk is voor je gezondheid. Maar vaak denken we toch ‘ach, dat ene glaasje kan heus niet zoveel kwaad’. Think again: wie zuinig wil zijn op zijn hersenen, kan beter óók dat ene glaasje laten staan. Dat blijkt uit een nieuw, Brits onderzoek dat is uitgevoerd onder 25.000 mensen.

Dus zelfs weinig drinken is slecht voor je hersenen. Eerder werd dat alleen zo stellig gezegd over bovenmatig alcoholgebruik en over alcoholgebruik bij jongeren.

Uit het onderzoek van Oxford University blijkt dat alcohol ook in kleine hoeveelheden al de structuur van je brein aantast. Het beschadigt de zogenoemde ‘grijze stof’ in je hersenen. De functie van het grijze stof is informatieverwerking. “Hoe meer alcohol je per week drinkt, hoe kleiner het volume van die grijze stof wordt”, zegt Carmen Voogt van het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut tegen RTL Nieuws.

Een tweede stofje in je hersenen dat aangetast wordt, zo blijkt uit het onderzoek, is de ‘witte stof’. In die witte stof zit eigenlijk als het ware de bedrading van je brein, en beschadigingen ervan kunnen leiden tot verminderde cognitieve functies. Beschadiging aan de witte stof lijkt in de praktijk op kabelbreuk in bijvoorbeeld je laptop of oordopjes: deze functioneren minder, gaan haperen en ontvangen signalen niet meer goed.

Soort alcohol maakt niet uit

Het maakt helaas ook niet uit of je gaat voor een wijntje of toch voor wat sterkers: alle soorten alcohol richten dezelfde soort hersenschade aan. Eerst ging men dus alleen uit van schade bij grotere hoeveelheden alcohol, maar nu blijkt ook bij kleinere hoeveelheden al hersenschade te ontstaan. “Het is een misvatting dat mensen denken dat rode wijn in termen van alcohol gezonder is dan bijvoorbeeld bier”, zegt Carmen.

Maar is de schade dan ook onomkeerbaar? Dat is nog lastig te zeggen, blijkt ook uit het onderzoek. Dit is een van de eerste onderzoeken die gedaan is naar de hersenschade bij lage hoeveelheden alcohol. Omdat het onderzoek dus nog niet zo vergevorderd is, is nog niet gekeken naar hoe we de schade kunnen terugdraaien.

Advies gezondheidsraad

Toch doen Nederlandse vrouwen het best aardig op het gebied van alcohol drinken. Het advies over alcohol luidt al sinds 2015 dat je het beste niet kunt drinken of anders maximaal één glas per dag. Uit cijfers van het Trimbos Instituut blijkt dat in 2019 52,8% van de drinkende vrouwen zich aan dat advies houden, tegenover slechts 29,9% van de mannen. Kon slechter dus!

Een leven zonder een druppel alcohol, is dat wel leuk? Ontwijnvlogger Jacqueline vertelt haar verhaal.

Bron: RTL Nieuws, Oxford University. Beeld: GettyImages.