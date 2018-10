Onderzoek: metingen tussen de opticiens verschillen sterk

Het kan maar zo zijn dat de bril op je neus helemaal niet de sterkte heeft die je nodig hebt. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat oogmetingen bij opticiens lang niet altijd dezelfde resultaten opleveren.

De Consumentenbond liet twintig proefpersonen oogmetingen doen bij verschillende opticiens. De proefpersonen gingen naar landelijke bekende ketens en onafhankelijke opticiens. Er deden ook twee optometristen van de Hogeschool Utrecht mee aan het onderzoek.

Klanttevredenheid

De uitkomst zijn op z’n minst opvallend. Bij élke keten was wel een oogmeting die sterk afweek van de overige metingen bij dezelfde persoon. Specsavers en Eye Wish deden het ’t best, Eyelove het slechtst. Maar, zegt de Consumentenbond, geen enkele optiekketen scoorde aanzienlijk beter dan de rest.

Om het nog bonter te maken: over slechts twee paar ogen waren de opticiens het eens. Eyelove scoorde ook vrij beroerd qua klanttevredenheid. Zo werd er niet geïnformeerd naar eventuele gezondheidsproblemen.

Verkoudheid

Overigens is het niet per se vreemd dat er een verschil tussen oogmetingen bestaat. “Het tijdstip van de dag, een verkoudheid en vermoeidheid kunnen van invloed zijn. Maar een afwijking van meer dan een halve dioptrie (de sterkte van een brillenglas of lens, red.) is echt te veel”, zegt orthopist Jan Roelof Polling in de Consumentengids.

Bij twijfel kan het dus zeker geen kwaad een extra oogmeting te laten doen bij een andere partij.

