Onderzoek: waarom mensen op het platteland gelukkiger zijn dan in de stad

De 1 vindt de stad te druk, de ander vliegt het idee van een dorp met sociale controle alleen al naar de keel. Dat laatste blijkt echter grappig genoeg wel 1 van de redenen waarom het leven op het platteland fijner is.

Dat roepen we natuurlijk niet zomaar: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed hier onderzoek naar onder 135.000 Nederlanders.

Onwenselijk gedrag

Van de ondervraagden durft 46% buren aan te spreken op onaanvaardbaar gedrag. Mannen hebben daar minder moeite mee dan vrouwen en jongeren doen dit sneller dan ouderen. Maar er speelt nog een interessante factor mee: ruim de helft van de plattelandsbewoners durft hun buurtgenoten aan te spreken op onwenselijk gedrag tegenover 4 op de 10 van bewoners in de meer verstedelijkte gebieden.

Gezelliger

Inwoners van buitengebieden ervaren dat mensen een stuk prettiger met elkaar omgaan. Ze schromen niet een wanbetaler in het openbaar vervoer, iemand die (onterecht) op een invalidenparkeerplek staat of blowende jongeren in een portiek aan te spreken.

De plattelandsbewoners bestempelen hun omgeving als gezelliger dan dat stedelingen doen. Het zal je misschien niet verrassen, maar buiten de stad helpen mensen elkaar ook vaker een handje.

Groningen als uitzondering

Het ene platteland is het andere natuurlijk niet. Onderzoekers treffen een verschil per regio. De sociale samenhang is het sterkst in de oostelijke en noordelijke provincies – met Groningen als opvallende uitzondering. Bewoners van Limburg, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland vinden de drempel om een ander aan te spreken op gedrag het grootst.

