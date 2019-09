Ongemakkelijk: 18% van de mensen durft na jaar nog niet in bijzijn partner te poepen

In een relatie kom je veel ‘eerste keren’ tegen: de eerste ontmoeting met je schoonouders, de eerste keer samen op vakantie en… de eerste grote boodschap.

Datingsite Lexa heeft onderzoek gedaan onder 1121 mannen en vrouwen tussen de 18 en 50 jaar oud naar eerste keren in een nieuwe relatie.

Grote boodschap

Uit dit onderzoek blijkt dat we het toch lastig vinden om in een prille relatie te poepen of een scheetje te laten. 35% van de mensen gaf aan dat ze binnen twee weken de grote boodschap in de buurt van hun nieuwe vlam hebben gedaan, maar toch zei ook 16% 2 tot 4 weken te hebben gewacht en 17% deed daar zelfs 1 tot 3 maanden over. Het kan nog gekker: 4% durft dit pas na 6 tot 12 maanden en 18% durft het na een jaar zelfs nog steeds niet.

Schoonouders

Met het ontmoeten van de (schoon)ouders wachten we wat minder lang. 40% van ondervraagden gaf aan dat ze hier 3 tot 6 maanden mee hebben gewacht. 17% kon niet wachten en deed dat al na 2 tot 4 weken en 5% zelfs binnen 2 weken.

Huilen

Gelukkig voelen we ons wel vrij snel op ons gemak bij onze partner. De tranen laten we namelijk wel al vrij snel de vrije loop. Al binnen een maand zit 34% van de mensen huilend bij hun partner op de bank. Maar dan is er gelukkig wel een schouder om op uit te huilen.

Bron: Lexa.nl. Beeld: iStock