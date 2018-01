Onderzoek wijst uit: waarom lang slapen goed is voor je relatie

We schreven al eerder waarom wandelen zo goed voor je relatie is en nu blijkt ook lang slapen je relatiegeluk te versterken. Hoera!

Uit een recente studie van de Florida State University blijkt dat koppels die lang en goed slapen veel positiever over hun relatie denken. Een goede reden om lekker vroeg samen onder de wol te kruipen.

Positiever

Dat minimaal 8 uur per nacht slapen belangrijk is voor een goede gezondheid, weten we allang. Maar dat het óók nog eens effect heeft op je liefdesleven, is nieuw. Hoewel het wetenschappelijke onderzoek niet bijster representatief is (er werden 68 Amerikaanse koppels bestudeerd), zijn de stellen na een goede nachtrust een stúk positiever over hun relatie. Niet zo gek trouwens, want wie is er wél te genieten na een slechte nacht?

Op tijd onder de wol

Mannen met een betere nachtrust gaven aan zich over het algemeen beter te voelen, ook al waren er elementen in hun relatie waar ze minder tevreden over waren. “Dit suggereert dat slaap enkele voordelen kan bieden in de zelfregulatie”, aldus een van de onderzoekers. Loopt het allemaal even niet op rolletjes tussen jou en je lief? Dan kunnen jullie in ieder geval op tijd in bed duiken. Sowieso geen straf, tijdens deze donkere dagen.

En slapen gaat het beste in één van deze lekkere pyjama’s:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Flair.be. Beeld: iStock