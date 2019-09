Onderzoek toont aan: thee drinken is heel goed voor je hersenen

Kruip jij ook het liefst met een kopje thee op de bank nu de herfst begonnen is? Dat is heel goed, want het drinken van thee blijkt goed te zijn voor je brein.

Volgens een nieuwe studie van de National University of Singapore hebben mensen die ongeveer 25 jaar lang elke week 4 koppen thee drinken een efficiëntere hersenfunctie. Dit betekent dat je hersenen je beter kunnen beschermen tegen achteruitgang in je hersenen naarmate je ouder wordt.

Analyse

Om de voordelen van het drinken van thee te kunnen bestuderen, analyseerden de wetenschappers de neuroimaging data van 36 volwassenen van 60 jaar of ouder. Neuroimaging is een verzameling van verschillende technieken die worden gebruikt om de structuur en functie van hersengebieden in beeld te brengen.