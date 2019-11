Onderzoek toont aan: sporten met een groepje is goed tegen stress

Regelmatig sporten is natuurlijk hartstikke goed voor je lijf. Maar wist je dat sporten ook heel goed kan zijn voor je mentale gezondheid? En dan vooral sporten in groepsverband, blijkt nu uit onderzoek.

Dit onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift American osteopathic association.

Voordelen

Een lesje zumba, yoga, pilates of bodypump: wat je ook leuk vindt om te doen, een groepsles heeft veel voordelen. Natuurlijk zijn de voor de hand liggende voordelen dat het extra gezellig is en dat je elkaar er doorheen kunt slepen. Maar er zijn ook een aantal flinke gezondheidsvoordelen.

Onderzoek

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat na 12 weken lang deelnemen aan groepslessen het fysieke en emotionele welzijn verbeteren met respectievelijk 25 en 26 procent. Dat is niet alles, want ook het stressniveau van de deelnemers was met 26 procent gedaald. Een goede reden om je eens voor een groepslesje in te schrijven dus!

Bron: Goed Gevoel. Beeld: iStock