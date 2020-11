Onderzoek wijst uit: veganisten hebben meer kans op botbreuken

Mensen die een plantaardig dieet volgen, ook wel veganisten genoemd, lopen een groter risico op botbreuken. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

De onderzoekers denken dat de botten van veganisten zwakker zijn omdat ze vlees en zuivelproducten vermijden. Zij krijgen hierdoor mogelijk niet voldoende proteïne en calcium binnen.

Voor het onderzoek van de Nuffield Department of Population Health aan de Universiteit van Oxford hebben ze 55.000 mensen onderzocht. De deelnemers werden gemiddeld 18 jaar gevolgd. Uit de resultaten blijkt dat veganisten maar liefst 43% meer kans hebben op een botbreuk dan vleeseters. Vegetariërs hebben 25% meer kans om een heup te breken dan mensen die vlees eten. Verder blijkt dat mensen die een plantaardig dieet volgen 2,3 keer meer kans hebben om hun heup te breken.

Botten

Calcium is een mineraal dat je nodig hebt voor de opbouw en het onderhoud van de botten en het gebit, Het helpt tegen botontkalking op latere leeftijd en is nodig voor een goede werking van je zenuwen en spieren. Wanneer je te weinig calcium binnenkrijgt, kunnen je botten zwakker worden en is de kans op botbreuken groter. Veganisten krijgen door het vermijden van zuivelproducten al snel te weinig calcium binnen. Gelukkig zijn er ook genoeg plantaardige manieren om voldoende calcium binnen te krijgen.

Slank

Een andere verklaring, gebaseerd op de bevindingen, is dat veganisten over het algemeen slanker zijn dan vleeseters. Hoewel dit op andere manieren goed kan zijn voor de gezondheid, hebben hun botten minder te dragen en kunnen ze dus zwakker zijn. Slanke veganisten hebben daarnaast minder vet om eventuele valpartijen op te vangen, waardoor de kans op een botbreuk groter is.

Calcium en proteïne

“Deze studie toont aan dat veganisten gemiddeld een lagere BMI en een lagere inname van calcium en proteïne hebben dan vleeseters, wat zorgt voor een hoger risico op breuken”, zegt dr. Tammy Tong, een van de onderzoekers . “Mensen die plantaardig eten moeten rekening houden met de risico’s van hun dieet en ervoor zorgen dat ze voldoende calcium en proteïne binnenkrijgen. Bovendien is het belangrijk dat ze een gezonde BMI behouden. Dat wil zeggen: geen onder- of overgewicht.”

Wel is het belangrijk erbij te vermelden dat de onderzoekers geen onderscheid hebben gemaakt tussen mensen die hun botten hebben gebroken door ongevallen, zoals auto-ongelukken, en mensen die mogelijk breuken hebben opgelopen omdat hun botten kwetsbaar waren.

Eet je vegetarisch of veganistisch? Dr. Ruger legt uit hoe je toch al je voedingsstoffen binnenkrijgt:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock