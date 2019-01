Onderzoek bewijst: verliefdheid is (bijna) hetzelfde als ziek zijn

Niet meer kunnen eten, niet meer slapen, misselijkheid: als je tot over je oren verliefd bent, kun je je er ziek van voelen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat dat niet uit de lucht gegrepen is.

Verliefde vrouwen zouden namelijk echt dezelfde lichamelijke verschijnselen vertonen als iemand met een virus. Verliefdheid kan ervoor zorgen dat je lichaam hetzelfde eiwit aanmaakt waarmee het normaal gesproken infecties bestrijdt. Dat constateerden onderzoekers van de universiteit van Californië.

Vlinders in je buik

Bij 47 verliefde vrouwen werden bloedmonsters afgenomen. De onderzoekers zagen dat de lichamen van die vrouwen het eiwit interferon produceren. Dat gebeurt normaal gesproken alleen als het lichaam een infectie moet bestrijden. Zodra de verliefdheid een beetje afneemt, neemt ook de concentratie van dit eiwit af. Da’s maar goed ook, stel je voor dat je altijd maar ziek zou zijn van die vlinders in je buik…

Echt verliefd?

Dat betekent in theorie ook dat je dus kan meten of je écht verliefd bent. Het is trouwens goed mogelijk dat dit ook voor mannen geldt. De onderzoekers zijn van plan om in de toekomst ook verliefde mannen te bestuderen.

Bron: De Telegraaf. Beeld: iStock