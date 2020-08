Ook deze 4 ongewone symptomen kunnen een teken zijn van Covid-19

We kunnen de symptomen inmiddels dromen: bij verkoudheidsklachten, koorts of verhoging blijf je thuis. Er zijn echter ook een stuk minder voor de hand liggende symptomen die wijzen op Covid-19.

Aan het begin van de pandemie was het klachtenlijstje nog relatief overzichtelijk. Nu wereldwijd meer dan 20 miljoen mensen het virus hebben (gehad), groeit ook de lijst met symptomen.

Er is een aantal ongewone symptomen die kunnen betekenen dat je toch wel degelijk Covid-19 onder de leden hebt. Daarop wijst infectiedeskundige Robert Booy van de Sydney University.

Ontstoken vingers

“Dit overkomt alleen een kleine groep mensen, maar het is een belangrijk percentage omdat het een slopend symptoom is. Er is een ontstekingsreactie die opeens heel ernstig kan worden”, zegt Booy. “Het houdt in de basis in dat het lichaam met al z’n kracht reageert op deze onbekende virale infectie. Tegelijkertijd kan diezelfde infectie leiden tot dingen als uitslag en gezwollen en ontstoken vingers en tenen terwijl het lichaam probeert het virus onder controle te krijgen.”

De uitslag wordt gerapporteerd als een vlekkerige, geïrriteerde huid en werd opgemerkt in landen als Spanje, Italië en Engeland. In Engeland werd dit symptoom bij 1 op de 11 patiënten vastgesteld.