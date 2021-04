Hoe ongezond is het om elke dag een koekje bij de koffie of thee te eten?

Een stroopwafel, bokkenpootje of kletskop: een koekje bij de koffie of thee hoort er nu eenmaal bij. Maar hoe ongezond is deze gewoonte eigenlijk?

Nederlanders zijn kampioen in tussendoortjes. Zo is het ook een gewoonte om onszelf of onze gasten te verrassen met een kop koffie of thee en een dienblad vol koekjes. Het is dan moeilijk om de verleiding te weerstaan. Af en toe wat lekker is natuurlijk niet erg, maar het is niet verstandig om hier een dagelijkse gewoonte van te maken.

Suiker en vet

In de meeste koekjes zitten veel calorieën en weinig vitamines en mineralen. Koeken worden namelijk gemaakt van meel, suiker en vet. Om ze nóg lekkerder te maken worden ze ook nog eens aangevuld met chocolade, noten, kokos of rozijnen. Vaak is er ook zout aan toegevoegd voor een lekkere bite.